Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkayafest Fotoğrafçılık Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu.

Bafra Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle 26-30 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali bünyesinde düzenlenen "Kapıkayafest Fotoğrafçılar Maratonu" yarışmasının ödül töreni Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, törende yaptığı konuşmada, "Büyük zaferimizin 100. yılında 'Cumhuriyet' temasıyla düzenlediğimiz Kapıkaya Festivali'nde gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmasında Kapıkaya'nın eşsiz güzelliğiyle kadrajını süsleyen fotoğraf tutkunlarımıza ödüllerini takdim ettik. Birbirinden güzel eserleri Bafra'mızın tanıtımında kullanmak üzere belediye arşivimize kazandırdık. Bu doğrultuda emek vererek dereceye giren yarışmacılarımızı kutluyor, fotoğraf yolculuklarında başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından fotoğraf yarışmasında 33 fotoğrafçının gönderdiği 129 fotoğraf arasından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren 26 eserin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

"Paraşüt 1" adlı fotoğrafla birincilik ödülüne layık görülen ve yarışmaya Giresun'dan katılan Ömer Ermiş'e, "Seyir" adlı fotoğrafı ile ikinci olan ve yarışmaya Samsun'dan katılan Aydın Tutaş ile "Bir Kürek Daha" adlı fotoğrafı ile üçüncü olan Yavuz Kabaoğlu'na ödülünü Bafra Belediye Başkanı Kılıç takdim etti.