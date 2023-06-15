Kapaklı Belediyesi 'Geçmişten Günümüze Kapaklı Kent Sosyolojisi' kitabını tanıttı
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Kapaklı Belediyesi tarafından hazırlanan 'Geçmişten Günümüze Kapaklı Kent Sosyolojisi' adlı kitap, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programla tanıtıldı. Kitapta Kapaklıya ilişkin merak edilen tüm konular yer alıyor.
Kapaklı Belediyesince hazırlanan "Geçmişten Günümüze Kapaklı Kent Sosyolojisi" adlı kitap tanıtıldı.
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, 2019 yılında çalışmalara başladıkları kitabın 2023 yılında tamamlandığını söyledi.
Kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çetin, kitapta Kapaklıya ilişkin merak edilen tüm konuların bulunduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ile Çetin, proje sorumlusu Serap Demir'e çiçek verdi.
Kaynak: AA / Uğur Arslan - Kültür Sanat