Kapaklı Belediyesi 'Geçmişten Günümüze Kapaklı Kent Sosyolojisi' kitabını tanıttı

Kapaklı Belediyesi tarafından hazırlanan 'Geçmişten Günümüze Kapaklı Kent Sosyolojisi' adlı kitap, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programla tanıtıldı. Kitapta Kapaklıya ilişkin merak edilen tüm konular yer alıyor.