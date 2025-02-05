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Kapadokya, Karla Kaplandı: Turistlerin İlgisi Büyüyor

Kapadokya, Karla Kaplandı: Turistlerin İlgisi Büyüyor
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Nevşehir'de etkili olan kar yağışı, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacalarını beyaz örtüyle kapladı. Yerli ve yabancı turistler, karla kaplı manzarada gezinti yaparak fotoğraf çekildi.

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

Peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, kar yağışın ardından karla kaplandı.

Ürgüp, Göreme, Zelve, Paşabağları, Uçhisar ve Çavuşin'deki peribacaları arasında gezinti yapan turistler oluşan manzarada fotoğraf çektirdi.

Arazi araçlarıyla düzenlenen turlara da ilgi gösteren turistler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi ve doğal zenginliklerle kaplı alanlarda dolaştı.

Güvercinlik ve Kılıçlar Vadisi'nde peribacaları arasında uçan güvercinler ve beyaza bürünen doğa dronla görüntülendi.

Bölgede arkadaşlarıyla birlikte gezen Hindistanlı turist Angelia Begum AA muhabirine, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini çok merak ettiği için geldiği bölgede, karla karşılaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Farklı mevsimde de bölgenin manzarasını seyretmek istediğini kaydeden Begum, "Burası çok güzel bir yer. Görebildiğiniz her yer çok etkileyici." dedi.

Rabia Genç ise Kapadokya'nın kış mevsiminde konuklarına görkemli bir manzara sunduğunu ifade ederek, "Kapadokya her mevsim ayrı bir güzelliği oluyor. Peribacalarının en net şekilde görüldüğü dönem yaz ayları ama bu mevsimde de karla kaplı olması da çok güzel. Kar yağmıyordu, gelen misafirlerimiz neden kar yok diye soruyorlardı. Sosyal medyada buranın karla kaplı manzaralarıyla karşılaşıyorlardı. Buraya geldiklerinde de aynı manzarayı görmek istiyorlardı. Kar yağışı yabancı konuklarımızı çok mutlu etti." diye konuştu.

Bölgede etkili olan kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Kültür Sanat
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