Kapadokya'da görsel şölene, 88 bin 244 kişi tanıklık etti Sıcak Hava Balonu merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde, geçen ay 88 bin 244 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı gökyüzünden izleyerek görsel şölene tanıklık etti.

Kapadokya'da görsel şölene, 88 bin 244 kişi tanıklık etti

NEVŞEHİR - Sıcak Hava Balonu merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde, geçen ay 88 bin 244 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı gökyüzünden izleyerek görsel şölene tanıklık etti.

Doğal oluşumu ile farklı kültürel tarihi ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış konumda olan Kapadokya, Türkiye'nin en özel bölgelerinin başında yer alıyor. UNESCO tarafından 1985 yılanda Dünya Kültür Mirası ilan edilen Kapadokya'nın simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balonları, dünyanın her köşesinden konukları bölgeye çekmeye devam ediyor.

Gün doğmadan peri bacalarını, saklı vadileri ve ilginç kaya yapılarını pembe bulutların arasında izlemek ve güneşin gözlerini açışını görmek isteyenler yine Kapadokya'da ki Sıcak Hava Balonlarına akın etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi'nden edinilen verilere göre, Ağustos ayında sıcak hava balonları 29 günde 4 bin 241 uçuş gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde yapılan uçuşlarda toplam 88 bin 244 kişi Kapadokya bölgesini kuş bakışı izledi. Her geçen gün sıcak hava balon turlarına ilgi artarken, sadece yılın ilk 8 ayında 19 bin 976 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda toplam 416 bin 103 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.