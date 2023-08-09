Kapadokya'da Etkinlikler Devam Ediyor

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında birçok etkinlik düzenleniyor. Murat Dalkılıç konseriyle binlerce kişi coştu. Ayrıca semah programı, tiyatro oyunları ve çocuk oyunları da gerçekleştirildi.

Kapadokya'nın dört bir yanında etkinlikler devam ediyor

NEVŞEHİR - Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde binlerce kişi Murat Dalkılıç konserinde coştu.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Göreme Festival Alanı'nda dün akşam binlerce kişiye seslenen Murat Dalkılıç, Nevşehirliler'e eğlenceli ve coşku dolu bir gece yaşattı.

Sahnede kaldığı süre boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Murat Dalkılıç'a, alanı dolduran izleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Şehrin dört bir yanında etkinlikler devam ediyor

Festival çerçevesinde Paşabağları Vadisi'nde ise dün gece İnsan ve İrfan Vakfı'nca semah programı gerçekleştirildi.

Avanos Amfi Tiyatro'da da Kürşat Tamer, "Bozkır'dan Nişantaşı'na Bir Türkü Tiyatrosu" programıyla Nevşehirlilerle buluştu. Türk Halk Müziği sanatçısı Kürşat Tamer, sevilen türküleri seslendirirken, hikayelerini de izleyicilerle paylaştı.

Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Otobüs Durağı'nda Üç Bencil" oyunu sahnelenirken, TÜİK Meydan'daki Kamyon Tiyatrosu da "Jip ve Janneke"yi ağırladı.

Avanos Amfi Tiyatro Önü'nde de "Maşa ile Koca Ayı" oyununa çocuklar büyük ilgi gösterdi.