Kapadokya'da Çinli turist hareketliliği yeniden başladı

NEVŞEHİR UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan, Dünyanın ve Türkiye'nin önemli Kültür-Turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çinli turistleri ağırlamaya başladı.

2019 yılında Çin'in Wuhan kendinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına Covid 19 salgını sonrasında sıkı karantina tedbirleri uygulayan Çin, karantina tedbirleri sonrasında kapılarını tüm dünyaya açtı. Yaklaşık 3 yıldır Çinli turistler başta olmak üzere uzak doğulu turistlere hasret kalan Kapadokya özlediği günlere kavuşuyor. Çin hükümetinin uyguladığı karantinayı kaldırmasının ardından ilk turist kafilesi Kapadokya'ya geldi. Özel bir seyahat acentesinin düzenlediği tura katılan 180 turist, önce İstanbul'da, daha sonra da Kapadokya bölgesine geldi. Pandemi nedeni ile yaklaşık üç yıldır tatil planlarını ertelediklerini söyleyen Çinli turist Wenmeizhou Mio, "Üç yıldır pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemedik. Bu gün arkadaşlarım ile birlikte Kapadokya'dayız. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Onlarda burayı mutlaka görmeliler" şeklinde konuştu. Karantina tedbirleri kalkar kalmaz ilk olarak Türkiye'ye geldiğini söyleyen Xiaohong Zang'da açıklamasında; "Türkiye çok güzel bir ülke. Üç yıldır bu günü bekliyorduk. Pandeminin sona ermesinden sonra ilk fırsatta Türkiye'yi ve Kapadokya'yı gezmeye geldik" ifadelerini kullandı.

2019 yılında ülkemizde ve Kapadokya bölgesinde rekor sayıda Çinli turist ağırladıklarını söyleyen Turizmci Mehmet Dinler de yaptığı açıklamada; "2020 yılında yeni bir rekor beklerken, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile 2023 yılına kadar Çin pazarına ara vermek zorunda kaldık. Şu an itibariyle Ülkemizde ve bölgemizde Çinli turist artışını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Haziran ayı itibariyle Türk Hava Yolları ve Çin merkezli diğer hava yollarının sefer frekanslarını artırmasıyla beraber, yılın ikinci dönemi için daha da umutluyuz. Bu artışı sadece Çin'de değil, diğer uzak doğu ülkeleri olan Kore, Japonya, Singapur, Malezya ve Endonezya'dan da artış beklemekteyiz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Kapadokya turizmcisi yılın ikinci yarısında uzak doğu pazarından çok umutlu" şeklinde konuştu.