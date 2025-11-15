Kapadokya Beyaz Örtüyle Kaplandı, Turistler Kar Keyfi Yaşıyor

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Kapadokya'da fırtına ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Bölgedeki peribacaları beyaza büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, kar yağışı sonrası Kapadokya'nın tadını çıkardı. Kapadokya'ya İstanbul'dan gelen Anıl Kaan, "Arkadaşlarımızla ilk defa geliyoruz. Kapadokya'ya gelirken kar bastırdı. Açıkçası bu durum hoşumuza da gitti. Herkes buranın kış ayında daha güzel olduğunu söylüyor. Eğleneceğiz, çok beğendik" diye konuştu. Balıkesir'den gelen Betül Pelvan ise "Uzun zamandır kar görmüyorduk, burada karı görünce şaşırdık, balon seyri için gelmiştik ama karı görünce çok mutlu olduk. Her yer çok güzel, şahane" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,