Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde ünlü şarkıcı Ziynet Sali, unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca Süheyl ve Behzat Uygur da festival kapsamında sahne aldı.

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde Ziynet Sali rüzgarı esti.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Festival çerçevesinde dün akşam Ziynet Sali, Göreme Festival Alanı'nda Nevşehirliler ile buluştu. Ünlü şarkıcı, ezbere bilinen şarkılarının yanı sıra sevilen türkülerle de dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran binlerce kişi, sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söylediler. Festival çerçevesinde Avanos Amfi Tiyatro'da da Süheyl ve Behzat Uygur, 'Hey Gidi Günler' oyunuyla sahne aldı. Uygur kardeşler, yıllardır biriktirdikleri hatıralarını anlatırken, izleyiciler kahkahalara boğuldu. Seyircilerin de interaktif olarak rol aldığı oyunda, Uygur kardeşler zaman zaman nostaljik şarkılar da seslendirdi.

Festival çerçevesinde Paşabağları Vadisi'nin eşsiz atmosferinde de 'Meali-Yi Sema' programı düzenlendi. Postnişin Fatih Çıtlak'ın anlatımındaki programda aslına uygun olarak 'Sema Mukabelesi' gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR