Kanun virtüözü Ahmet Baran Roma'da konser verdi - Haberler

Kanun sanatçısı Ahmet Baran, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen kültürel etkinlik kapsamında bir konser verdi.

İtalya'da "Müzeler Gecesi" olarak bilinen, müzelerin gece de ziyarete açık olması sebebiyle yapılan etkinlik kapsamında, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkılarıyla dünyaca ünlü kanun virtüözü Baran, Roma Belediyesinin tarihi Protomoteca salonunda konser verdi. Konseri, çok sayıda İtalyan ilgiyle izledi.

Solo performans sergileyen Ahmet Baran'ın Türk kültüründen öne çıkan parçalar ile evrensel ezgilerden oluşan repertuvarı, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Sanatçı Baran, İtalyanların ünlü "Volare" olarak da bilinen "Nel Blu Dipinto Di Blu" isimli parçasını da seslendirdi. Baran, performansıyla uzun süre ayakta alkışlandı.

Konseri izlemeye gelen Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Haluk Söner ile Roma'da yaşayan Türk aktör Mehmet Günsür de ünlü virtüözü tebrik etti.

"Müthiş bir duygu"

Konser sonrası AA muhabirine konuşan sanatçı Ahmet Baran, "Roma'da olmak, ülkemizi, müziğimizi, hassasiyetimiz anlatmak, müthiş bir duygu. Muhteşem bir katılım vardı içeride. İnsanlar çok coşkulu şekilde eşlik etti." dedi.

Repertuvarında gerek Türk gerekse İtalyan ve evrensel parçalara yer veren Baran, "Türk müziğiyle dünya müziklerinin sentezi olarak farklı aranjmanlar sunmaya gayret gösterdim. Türk müziğinin o geleneksel dinamikleri içerisine Latin, caz farklı türlerden de müzik öğeleri sunup kitleyi daha da büyütmeye gayret gösterdim. Çok şükür, çok güzel bir sonuç aldık." diye konuştu.

Müziğin insanlar için başka bir dil olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"İnsanüstü bir ortaklığın dili, yani yeri, ırkı, dini, milleti yok. La Musica'dan geliyor aslında melek lisanı anlamında. O melek lisanını konuşabilmek, hiç daha önce ortak bir kültürün parçası olmadığımız insanlarla aynı noktada buluşabilmek harika bir duygu. Müziğin o yüzden elimize sunduğu o anahtarlara her zaman şükran duyup, onu en doğru yerlerde en doğru şekliyle kullanmaya gayret gösteriyorum."