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Kanseri Atlatanlar Bir Araya Geldi: Bir Şarkı Bir Hayat Konseri

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nin hekim ve çalışanları ile kanser hastalığını atlatmış hastalar, 'Bir Şarkı Bir Hayat' konserinde bir araya geldi. Konserde müzisyen Pınar Seli Soydaş yönetiminde kanser hastalığını atlatmış hastalar, doktor ve çalışanlar, sevilen şarkıları söyledi. Projeye katkı koyanlara teşekkür edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nin hekim ve çalışanları ile kanser hastalığını atlatmış hastalar, "Bir Şarkı Bir Hayat" konserinde bir araya geldi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde müzisyen Pınar Seli Soydaş yönetiminde kanser hastalığını atlatmış hastalar, doktor ve çalışanlar, sevilen şarkıları söyledi.

Pınar Seli Soydaş ilk olarak, karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden eski Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken'in anısına Sezen Aksu'nun "Bir Çocuk Sevdim" şarkısını seslendirdi.

Medical Point Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, yaptığı açıklamada projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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