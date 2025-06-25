Kanser Hastası Yaşar Ünsever Hastanede Evlendi

Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastası Yaşar Ünsever (49), Hatice Sağılır (45) ile hastanede kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 aydır kemik kanseri tedavisi gören ve hastalık nedeniyle belden aşağısı felç olan Ünsever, yakınları vasıtasıyla İzmir'de yaşayan Hatice Sağılır ile tanıştı.

Çiftin kısa sürede hayatlarını birleştirmeye karar vermesi üzerine, Ünsever'in tedavisi devam ettiği için hastane yönetimi tarafından konferans salonunda nikah ortamı hazırlandı.

Ünsever ve Sağılır çifti, nikah şahitliğini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal'ın yaptığı törenle dünyaevine girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar Ünsever, kanserin omuriliğindeki sinire baskı yaptığını ve 2 buçuk aydır yürüyemediğini belirtti.

Hastanedeki kemik kanseri tedavisinin devam ettiğini aktaran Ünsever, "Bel ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede ilk ameliyatımı oldum. Çimentolama yaptılar. Tekrar çıktı ve burada ikinci kez ameliyat oldum. Platin taktılar. Kemoterapi görüyordum. Üçüncüye tekrardan çıktı. Sinire baskı yapınca belden aşağımı hissetmemeye başladım." ifadesini kullandı.

Ünsever, eşiyle bir tesadüf sonucu tanıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halamın kızı, onun arkadaşı oluyor. Ben halamın kızıyla konuşurken onun sesini duydum. 'Evli mi, bekar mı?' diye sordum. 'Bekar' dediler. İlk tanışmamız o şekilde oldu. Daha sonra İzmir'e ziyaretine gittim."

Hastane odasında sade bir nikah yapılacağını beklerken büyük bir organizasyonla karşılaştıklarını dile getiren Hatice Sağılır da "Buraya gelince şaşırdık. Beklemiyorduk. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bizim için çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.