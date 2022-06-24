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Kandıra bisiklet tutkunlarını ağırlıyor

AA - İbrahim Aktaş - Kültür Sanat
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Kandıra bisiklet tutkunlarını ağırlıyor

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu Kandıra ilçesinde "2. Turizm ve Bisiklet Festivali" düzenleniyor.

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu Kandıra ilçesinde "2. Turizm ve Bisiklet Festivali" düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival, Kerpe Ömerağzı kamp alanından başladı.

İlçenin doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivalin ilk gününde 350 bisikletçinin rotası Kerpe Kartal Kayalıkları oldu.

Festivalin gelenekselleştirilerek, bisiklet turizminin kentte gelişmesi ve Eurovelo'ya (Avrupa bisiklet yolu ağı) kentteki rotaların bağlanması için gündem oluşturulması amaçlanıyor.

Festivalde Kandıra'nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları kapsamında hazırlanan 90 kilometre uzunluğundaki "Kandıra Sahil Bisiklet Yolu"nun tanıtılması da hedefleniyor.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünde tanışıp hayatlarını birleştiren Tuğba ve Gökhan Türegün çiftinin balayı tercihi de Kandıra ilçesinde gerçekleştirilen festival oldu. Türegün çiftçi, gelinlik ve damatlıklarını giyerek tandem bisikletleriyle en önde pedal çevirdi.

Festival, 26 Haziran'da sona erecek.

AA / İbrahim Aktaş - Kültür Sanat

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