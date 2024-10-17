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Kanal D'den Yeni Dizi: Uzak Şehir

Kanal D'den Yeni Dizi: Uzak Şehir
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Kanal D, Mardin'de çekilen ve ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olan 'Uzak Şehir' dizisini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Aşk ve aile bağlarını konu alan dizi, acılı bir annenin geçmişle yüzleşmesini anlatıyor.

KANAL D, Ayna Yapım yapımcılığında dikkat çekecek yeni bir diziyi ekrana getirmeye hazırlanıyor. Çekimleri Mardin Midyat'ta başlayan ' Uzak Şehir', Kanada'dan eşini defnetmeye gelen acılı bir eşin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini anlatıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

GÜNEYDOĞU'NUN GÜZELLİKLERİ

'Uzak Şehir' çarpıcı bir hikayeyi görsel bir şölen eşliğinde seyirci ile buluşturacak. Kanalın yeni projesi olan dizi, müze şehir Mardin'de çekiliyor. Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini ise tecrübeli isim Ahmet Katıksız yapıyor.

GEÇMİŞİN KARANLIĞI

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

AŞK VE AİLE BAĞLARI

Aşk ve aile bağlarının anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer bulunuyor.

YAKINDA KANAL D'DE

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak Uzak Şehir, yakında Kanal D'de yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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