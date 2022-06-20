Kanadalı film yapımcısı Haggis, İtalya'da cinsel tacizden gözaltına alındı - Haberler

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Kanadalı film yapımcısı Haggis, İtalya'da cinsel tacizden gözaltına alındı

AA - Barış Seçkin - Kültür Sanat
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Kanadalı film yapımcısı Haggis, İtalya'da cinsel tacizden gözaltına alındı

Oscar ödüllü Kanadalı film yapımcısı Paul Haggis, İtalya'nın güneyinde bir kasabada bir kadına cinsel tacizde bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Oscar ödüllü Kanadalı film yapımcısı Paul Haggis, İtalya'nın güneyinde bir kasabada bir kadına cinsel tacizde bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 69 yaşındaki yapımcı, Puglia bölgesinde Ostuni kasabasında yabancı bir kadını kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için iki gün boyunca zorladı. Kadının şikayeti üzerine Haggis, gözaltına alındı.

Avukatı yoluyla açıklama yapan Haggis, tamamen masum olduğunu savundu.

"Allora Fest" isimli film festivali için Ostuni'ye gelen Haggis'in, hakkındaki soruşturma boyunca ev hapsinde tutulacağı belirtildi.

Haggis, daha önce 2013 ve 2018'de iki ayrı hadisede yine cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Paul Haggis, kendi yazıp yönettiği "Crash" filmiyle 2006 yılında "En iyi film" ve "En iyi senaryo" dallarında Oscar kazanmıştı.

AA / Barış Seçkin - Kültür Sanat

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