Kamerun'un yoksul mahalleri sesini Mbole ritmi ile dünyaya duyuruyor.

Kamerun'un yoksul mahallelerinde son dönemlerde moda olan "Mbole" müzik türü ile mahalleli sesini dünyaya duyuruyor.

Kamerun'un yoksul mahallelerinde son dönemlerde moda olan "Mbole" müzik türü ile mahalleli sesini dünyaya duyuruyor.

Uzun yıllardır Kamerun'da cenaze törenlerinde hüznü bastırmak için çalınan ritim olan Mbole, son dönemde Kamerunlu gençlerin, ritme söz ve dans eklemesiyle yeni bir müzik türüne dönüştü.

Mbole, Kamerun'un başkenti Yaounde'nin yoksul mahallelerinde gençlerin bir araya gelerek dertlerini, sevinçlerini, mutluluklarını arkadaşlarıyla müzik ve dans yoluyla paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Kamerunlu sanatçı Petit Malo'nun sosyal medya üzerinden yayımladığı "Dans mon Kwatta" adlı şarkıyla Kamerun'da ün kazanan Mbole, 2022'de Happy d'Efoulan ve Petit Bozard gibi Kamerunlu ses sanatçılarının da akıma katılmasıyla uluslararası üne kavuştu.

Kamerunlu gençler mahallelerindeki ortak alanlarda buluşarak müzik ve dans eşliğinde kimi zaman ailevi sorunlarını, aşklarını, ayrılıklarını dile getirirken, kimi zaman da mahallenin sorunlarına, ülke ekonomisine ilişkin fikirlerini paylaşıyor.

Bir araya gelen gençler farklı enstrümanlarla dans etmeye başlıyor ve sırayla ortaya gelen genç istediği herhangi bir konuyu seçerek Mbole ritmiyle doğaçlama yaparak duygularını ifade ediyor.

"Mbole yüzde yüz Kamerun'da ortaya çıkmış bir müzik ritmidir"

Mbole sanatçısı ve DJ Son Takambo Julio Dimitri, AA muhabirine Mbolo ritminin son yıllarda uğradığı değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mbole'nin bir müzik ritmi olarak uzun yıllar Kamerun'da cenaze merasimlerinde kullanıldığı belirten Dimitri, "Mbole, yüzde yüz Kamerun'da ortaya çıkmış bir müzik ritmidir." ifadelerini kullandı.

Dimitri, Kamerunlu gençlerin Mbole ritmiyle evlerinde yaşadıkları problemler, acılar, aşklar gibi bütün hislerini paylaşabildiklerini ve kimsenin kimseyi düşüncelerinden dolayı yargılamadığını anlattı.

Mbole ritmiyle şarkı söylemek ve dans etmek için bir araya gelen Kamerunlu gençlerin hiçbirinin müzik eğitimi almadığını belirten Dimitri, genellikle Kamerun'un gettolarında bu tarz müziğin yapıldığını aktardı.

-"Mbole sesimizi dünyaya duyurabildiğimiz bir müzik tarzına dönüştü"

Son dönemlerde ülkenin her yerinde Mbole tarzının ün kazandığını aktaran Dimitri, "Mbole sesimizi dünyaya duyurabildiğimiz bir müzik tarzına dönüştü." dedi.

Dimitri, Dj Lexus Le monstre, Aristide Mpacko Petit Malo, Happy d'Efoulan, Petit Bozard, Watto de Souza gibi Mbole sanatçılarıyla şimdiden seslerini dünyaya duyurduklarının altını çizdi.

Doğaçlama ile kafiyeli ve melodik olarak sokak diliyle konuşmanın kolay olmadığını belirten Dimitri, Kamerunlu gençlerin müzik eğitimi alması durumunda çok daha başarılı olacağını sözlerine ekledi.