Kaman'da "Kültür Sanatla Gelişirim, Herdem Sosyalleşirim Projesi" ürünleri sergilendi - Haberler

Kaman'da "Kültür Sanatla Gelişirim, Herdem Sosyalleşirim Projesi" ürünleri sergilendi Kırşehir'in Kaman ilçesinde, "Kültür Sanatla Gelişirim, Herdem Sosyalleşirim Projesi" etkinlik sergisi düzenlendi. Kırşehir'in Kaman ilçesinde, "Kültür Sanatla Gelişirim, Herdem Sosyalleşirim Projesi" etkinlik sergisi düzenlendi. Kaman İmam-Hatip Ortaokulundan yapılan açıklamada, okulun hazırladığı projenin Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiği belirtildi. Öğrencilerin proje kapsamındaki ürünleri için sergi düzenlendiği vurgulanan açıklamada, açılışın Kaman Kaymakamı Mehmet Usta, Belediye Başkanı Necati Çolak ve ilçe protokolü tarafından yapıldığı ifade edildi. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti ve semazen gösterisi gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, öğrencilerin filografi, origami ve ebru sanatıyla yaptığı ürünlerin sergilendiği aktarıldı. AA / Abdullah Yıldız - Kültür Sanat milli eğitim bakanlığı Kırşehir Kaman Kültür Sanat Haberler

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