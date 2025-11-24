Haberler

Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi Safranbolu'da Açıldı

Safranbolu'da, kentin tarihini ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi'nin açılışı yapıldı. Törene katılan yetkililer, müzenin önemini vurgulayarak, eğitim geçmişine dair anıların yaşatılacağını belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kentin tarihini, kültürel mirasını ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, böyle anlamlı bir günde güzel bir eserin kente kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Vali Yavuz, yapının tarihine ilişkin, "Kayıtlarda 1909'lu yıllarda rüştiye olarak yapılmış. Daha gerilere gittiğimizde ise 1600'lü yıllara kadar uzandığını, ilk olarak saray olarak inşa edildiğini, 1900'lerin başında ise okula dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bugün beni mutlu eden konulardan biri de aramızda bu okuldan mezun olan büyüklerimizin olması. Şefik bey ve Feride teyzemiz gibi. Kendisiyle tanıştığımızda diplomasını istemişti, arkadaşlarımız onun burada okuduğunu belgeleyen bir belge hazırladı ve kendisine takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Binanın restorasyonunun İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını, ardından buranın işlevi üzerine düşünüldüğünü belirten Yavuz, hayırsever iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar ve vakfına teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve okulun restorasyonuna katkı sağlayan iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar da konuşma yaparak, müzenin hayırlı olması temenni etti.

Vali Yavuz, Kalealtı İlkokulu'na 1964'te kayıt yaptıran ve 4. sınıftayken ayrılmak zorunda kalan Feride Gündüz Özkaynak'a, okulda eğitim aldığını gösteren belgeyi takdim etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Karabük Baro Başkanı Emrah Kökcü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
