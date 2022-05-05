On binlerce kişinin katıldığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri renkli görüntülerle başladı

EDİRNE - Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra renkli görüntülerle başladı.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte şenlik, bu yıl daha coşkulu ve kalabalık şekilde kutlanmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi'ne akın etti. Vatandaşların ve turistlerin 9/8 Roman havası eşliğinde saatlerce süren eğlencesi ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler de ilgi odağı oldu.

Bugün saat 17.00'de yakılacak olan Kakava ateşiyle başlayacak şenlik, yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.