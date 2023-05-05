Kakava Hıdırellez Şenlikleri 9/8'lik oyunlarla başladı Edirne'de on binlerce vatandaşın katıldığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri, saatler öncesinden kentin dört bir yanında davul ve zurna ile 9/8'lik oyunlarla başladı.

Kakava Hıdırellez Şenlikleri 9/8'lik oyunlarla başladı

EDİRNE - Edirne'de on binlerce vatandaşın katıldığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri, saatler öncesinden kentin dört bir yanında davul ve zurna ile 9/8'lik oyunlarla başladı.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, bugün saat 18.00'de Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Yarın sabah saatlerine kadar gece boyunca çeşitli eğlencelerle devam edecek olan şenliği takip etmek isteyen on binlerce kişi soluğu Edirne'de aldı.

Türkiye'nin en coşkulu şenliklerinden biri olan Kakava Hıdırellez eğlencelerini takip etmek isteyen Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi sabah saatlerinde Edirne'ye geldi. Birbirinden güzel rengarenk kıyafetlerini giyen roman vatandaşlar, ziyaretçilerle birlikte kentin dört bir yanında davul zurna eşliğinde Trakya havaları oynadı.