Kaihua kağıdı yeniden canlanıyor

Tarihi kayıtlara göre bir tür ince ve dayanıklı kağıt olan Kaihua kağıdının geleneksel yapım becerileri neredeyse yok olmak üzereyken, şimdi yeniden canlılık kazanıyor.

QUZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Tarihi kayıtlara göre bir tür ince ve dayanıklı kağıt olan Kaihua kağıdının geleneksel yapım becerileri neredeyse yok olmak üzereyken, şimdi yeniden canlılık kazanıyor.

Kaihua doğumlu 50 yaşındaki bir çiftçi olan Huang Hongjian, kağıt yapım atölyelerini ziyaret edip tarihi ve teknik kitaplar okuyarak Kaihua kağıdının yapımını çözmeye çalıştığı 2010 yılından beri bu beceriyi yeniden canlandırmak için çabalıyor.

Fudan Üniversitesi ve yerel yönetimin desteğiyle 2016 yılı sonunda yüksek kaliteli kağıt üretmeyi başardı. O zamandan bu yana, eski kitap restorasyonu, yeniden basımı vb. ihtiyaçları karşılayan 20 çeşit el yapımı kağıt geliştirildi.

Huang şimdi daha büyük ölçekte üretim için teknik ayrıntıların belirlenmesi üzerinde çalışıyor. "Yüksek kaliteli kağıt üretimini geliştirmek için modern teknoloji ve geleneksel zanaatkarlığın birleştirilmesi gerekiyor" diyen Huang, "Daha yapacak çok işim var" dedi.