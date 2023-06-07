Kahta Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı. Kahta Halk Eğitimi Merkezi'nde, kursiyerlerin yaptığı filografi modelleri, ahşap süsleme, takı tasarımları, giysiler, işlemeler, örgüler ve el nakışları gibi ürünler sergilendi.