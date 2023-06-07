Kahta Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı. Kahta Halk Eğitimi Merkezi'nde, kursiyerlerin yaptığı filografi modelleri, ahşap süsleme, takı tasarımları, giysiler, işlemeler, örgüler ve el nakışları gibi ürünler sergilendi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı.
Kahta Halk Eğitimi Merkezi'nde, kursiyerlerin yaptığı filografi modelleri, ahşap süsleme, takı tasarımları, giysiler, işlemeler, örgüler ve el nakışları gibi ürünler sergilendi.
Düzenlenen programda konuşan Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan, ilçede bu yıl 518 kurs programında yaklaşık 5 bin 130 kursiyere eğitim verildiği söyledi
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan, kursiyerlere teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ise sergilenen eserleri inceleyerek öğretmenlerden bilgi aldı, kursiyerleri tebrik etti.