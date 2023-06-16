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Kahramanmaraş'taki depremzedeler için tescilli yapılar için yardım başvuru süresi uzatıldı

Kahramanmaraş'taki depremzedeler için tescilli yapılar için yardım başvuru süresi uzatıldı

Kültür Sanat Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören ve afet bölgesinde bulunan tescilli yapılar için proje ve uygulama yardımlarına ait başvuru süresi, 14 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören ve afet bölgesinde bulunan tescilli yapılar için proje ve uygulama yardımlarına ait başvuru süresi, 14 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardımların "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yapılacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Başvuru süresinin, söz konusu deprem bölgesindeki tescilli yapı sayısının çok fazla olması ve bu bağlamda vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, 14 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Kültür Sanat

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