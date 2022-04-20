Kahramanmaraş'ta TÜMKİAD'tan kan bağışı kampanyasına destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta TÜMKİAD'tan kan bağışı kampanyasına destek

AA - Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta TÜMKİAD'tan kan bağışı kampanyasına destek

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı üyeleri, kan bağışında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı üyeleri, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Onikişubat Kan Merkezinde düzenlenen programda TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve dernek üyeleri bir araya gelerek, kan bağışı gerçekleştirdi.

TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık, dernek olarak kan bağışına dikkat çekmek amacıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Kızılay tarafından bu yıl başlatılan "Kan Dostum" kampanyasına destek olmak için düzenli olarak kan verdiklerini ifade eden Eliaçık, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu yüzden stokların her zaman dolu olması gerekiyor. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olacağı belli olmuyor. Salgın sürecinde kan stoklarının da düştüğünün fakındayız. Bizde hem derneğimizde hem de çevremizde kan bağışlama bilincini aşılamak amacıyla harekete geçtik. İşadamları olarak hem devletimizin hem milletimizin hem de Türk Kızılay'ın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat

Kahramanmaraş, Kan Bağışı, Kızılay, Türk, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title