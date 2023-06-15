Kahramanmaraş'ta Tarihi Mekanlar İnsan Unsuruyla Fotoğraflandı

Kahramanmaraş'ta fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş, depremin vurduğu şehirdeki tarihi mekanları ziyaret ederek, insan unsurlu fotoğraf çekerek tarihe not düşüyor.

Kahramanmaraş'ta memur emeklisi, fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda şair ve yazar Yasin Mortaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından fotoğraf çekmeyi bıraktı. 4 ayın ardından tekrar fotoğraf makinesini eline alan Mortaş, gezdiği sokaklarda tarihi mekanları insan unsurlarıyla çekmeye başladı.

Tarihi kapalı çarşıdaki yıkık yerleri çeken Mortaş, "Depremden bu yana fotoğraf çekmiyordum. Onun hüznü bana ağır geldiği için şiirlere yöneldim ama fotoğrafı bir türlü çekemiyordum. Ben şiir ile edebiyat ile tanıklık ediyorum deprem üzerine, fotoğraf ile de tanıklık etmek istedim. İki üç gündür tarihi yerlerimizi, yıkılan mekanları ziyaret edip geziyorum. Buralarda insan unsurlu fotoğraflar yakalayıp çekiyorum. Bu çekimimi birkaç gün daha devam ettirip deprem tanığı olarak sergi düşünüyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ