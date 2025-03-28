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Kahramanmaraş'ta Kıvrım Tatlısı Bayram Hazırlıkları

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Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesinde ev hanımları, geleneksel 'Kıvrım' tatlısını yapmak için mutfaklara girdi. Yöre halkı bayram sofralarını süslemek için tatlı yapma geleneğini sürdürerek, misafirlere ikram etmek için hazırlıklara başladı.

Kahramanmaraş'ın bayram tatlısı 'Kıvrım'

Kentte Ramazan Bayramı nedeniyle ev hanımları geleneksel Maraş Kıvrım tatlısı yapmaya başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı nedeniyle ev hanımları geleneksel Maraş Kıvrım tatlı telaşına başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Ramazan Bayramı öncesinde tatlı telaş başladı. Yöre halkı, bayram sofralarını süsleyecek geleneksel lezzetleri hazırlamak için mutfaklara girdi. Kadınlar, özellikle bayramlarda misafirlere ikram edilen "Kıvrım" ya da diğer adıyla "Büzme' olarak bilinen tatlı yaparak geleneklerini sürdürmeye çalışıyor. Şehrin köklü mutfak kültürünü unutturmayan yöre halkı bayrama tatlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Kıvrım tatlısının Maraş mutfağındaki önemine değinen ev hanımı Aliye Karageçen, "Annelerimiz çok yapardı, ailece toplanır, birlikte açarlardı. Biz de onlardan öğrendik, şimdi biz yapıyoruz" dedi.

Tatlı yapımının detaylarını anlatan Karageçen, "Hamuruna yumurta, süt, sıvı yağ ve tereyağı ekleyerek yoğuruyoruz. Dinlendirdikten sonra küçük bezelere ayırıp incecik açıyoruz. Ardından oklavaya sarıp kıvırarak şekil veriyoruz. İçine ceviz koyup üzerine de tereyağı ya da zeytinyağı gezdiriyoruz. Piştikten sonra şerbetini döküp fıstık tozuyla süslüyoruz. Her bayram yapıyoruz. Misafirlerimize, çocuklarımıza ikram ediyoruz. Allah sağlıkla yemeyi nasip etsin"diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Kültür Sanat
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