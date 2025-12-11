Haberler

Geleneksel Maraş el sanatları modern yorumla yeniden hayat buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, 'Köklerden Zarafete: Garbi Yeli Koleksiyonu' projesiyle geleneksel el sanatlarıyla modern yorumları birleştirerek 35 parçalık koleksiyonu tamamladı. Koleksiyon, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, "Köklerden Zarafete: Garbi Yeli Koleksiyonu" projesi kapsamında geleneksel el sanatlarından ilham alınarak hazırlanan 35 parçalık koleksiyonunu tamamladı.

Tarihte Maraş kadınlarının taşıdığı geleneksel kıyafetler ile beylik kültürünün izlerini barındıran el sanatları işlemeleri, modern bir yorumla yeniden hayat buldu.

Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde usta öğreticiler tarafından hazırlanan Maraş işi sim sırma, Maraş abası, Maraş yemenisi ve kordon işlemeciliğinden oluşan koleksiyon, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde görücüye çıkacak.

Koleksiyon ismini şehre ferahlık getiren rüzgardan aldı

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kirişci, AA muhabirine, kentin tarihsel olarak beylik kültürüne sahip olması ve saraya giden gelinleriyle bilinen geçmişinin koleksiyonun temasına yön verdiğini söyledi.

Kentin geleneksel el sanatları, kültürel değerleri ve tarihi açıdan zengin ve kadim bir şehir olduğunu dile getiren Kirişci, "Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak Köklerden Zarafete: Garbi Yeli Koleksiyonu projesi kapsamında geleneksel el sanatlarından ilham alınarak hazırlanan 35 eseri tamamladık. Koleksiyonda, kentin köklü kültürünü yansıtan Maraş işi sim sırma, Maraş abası ve Maraş kordon işlemeciliği temel alındı." dedi.

Koleksiyonun ismi olan "Garbi Yeli"nin, Kahramanmaraş'ta esen ve şehre ferahlık getiren rüzgarın yeniden doğuşu simgelemesi nedeniyle tercih edildiğini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından Maraş abası, dokuma tezgahlarında geleneksel yöntemlerle yeniden üretildi. Kök boyalarıyla renklendirilen kumaşlardan 12 parçalık özel bir koleksiyon hazırlandı. Ayrıca saray işlemeciliğinin önemli örneklerinden olan ve coğrafi işaretle tescillenen Maraş işi sim sırma tekniğiyle 12 parçalık ikinci bir koleksiyon oluşturuldu. Diğer eserlerimiz de bu unsurların modern bir harmanlamasıyla tamamlandı."

Koleksiyon, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenecek

Koleksiyonda, sadece tekstil ürünleriyle sınırlı kalmadıklarını, enstitünün kuyumculuk atölyesinde, kıyafetleri tamamlayıcı yöresel ve modern takılar üretildiğini belirten Kirişci, saraciye atölyesinde ise koleksiyona özgü yemeniler tasarlanarak çalışmaların zenginleştirildiğini dile getirdi.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yeniden canlandırmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini aktaran Kirişci, "Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak hazırladığımız bu özel koleksiyonu 2026 yılında Kahramanmaraş'ın da dahil olduğu Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde tanıtmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title