Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Filistin Temalı Resim Sergisi

Kahramanmaraş'ta Filistin Temalı Resim Sergisi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezi kursiyerleri, İsrail'in saldırılarını konu alan Filistin temalı resimlerini sergiledi. Sergide, ressam Said Işık, insanlık dramını ve soykırımı yansıtan 32 eser ile evrensel dil olan sanat aracılığıyla protesto ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta, halk eğitim merkezi kursiyerlerince tuvale aktarılan Filistin temalı resimler sergilendi.

Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kafeteryasında açılan sergide kursiyerler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki insani dramı çizimlerine yansıttı.

Ressam Said Işık, resim kurslarına katılan kursiyerlerin yaptığı 32 resimde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarını protesto etmek için evrensel dil olan resim sanatını kullandıklarını ifade eden Işık, şunları söyledi:

"Ortaya çıkan eserlerin hepsinde Filistin'de gerçekleştirilen soykırımı, insanlık dramını anlatmaya çalıştık. Masum insanların üzerine yağan bombaları ve ölümü temsil eden resimler yaptık. Sanat evrensel bir dil olduğu için resimlerle tüm dünyaya bunu anlatmayı hedefledik. Kötülüğün, masum insanlar üzerindeki etkilerini resim yoluyla anlatmaya çalıştık."

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat

Kültür Sanat Filistin Politika Ressam İsrail Kültür Sanat Dünya

Meclis'te kapalı İsrail oturumu! Konuşulanlar 10 yıl gizli kalacak

Meclis'te kapalı İsrail oturumu

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.