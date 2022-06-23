Kahramanmaraş'ta dondurma müzesine yoğun ilgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta dondurma müzesine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Fazilet Çomruk - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta dondurma müzesine yoğun ilgiKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta turizme katkı sağlayan Katiphan Dondurma Müzesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kahramanmaraş'ta dondurma müzesine yoğun ilgi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta turizme katkı sağlayan Katiphan Dondurma Müzesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde 2 kattan oluşan müzede, dondurmanın hazırlanışı ziyaretçilere sunuluyor. Maraş dondurmasının tarihçesi, gereksinimi olan hammaddeler, üretim aşamaları, sütün ve salebin elde edilişi ve geçen süreçler anlatılarak bilgi veriliyor.

Müze görevlisi Ebru Taşatmaz, "Katiphan Dondurma Müzesi ziyaretçiye haftanın 7 günü açık ve sabah 08.00 akşam 17.00'ye kadar. Öğle saatlerinde ise 12.00-13.00 arası genelde ziyaretlere açığız. Cumartesi ve pazar günleri de dondurma müzesi hep açık. Kahramanmaraş'ın Ahırdağı bölgemizin keçilerimiz kekik, keven doğal bitkileri yiyerek doğal sütler elde edilir ve elde edilen sütleri Kahramanmaraş'a ait kazanda süt, salep ve şekerimiz bırakılır. Altına budaksız meşe odun bırakılır ve budaksız olmasındaki neden ise süte is kokusunun sinmemesi. Katılaşana kadar pişirilir.4-6 saat aralığında dinlendirilir. Dondurma müzesinde dondurmanın geçmişten bugünümüze olan geçmişi vardır. Genelde yerli ve yapancı ziyaretçilerimiz aylık ise 6 -7 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Kültür Sanat

Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title