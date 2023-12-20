Kahramanmaraş'ta Deprem Şiirleri Kitabı Yayınlandı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, 6 Şubat'ta 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 11 ili derinden etkileyen depremlerin ardından, yaşanan acılar kaleme dökülerek şiir haline getirildi. Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER), depremlerin vurduğu 11 şehirde yaşayan şairlerin kaleme aldığı şiirleri, 'Her Yanım Çığlık' adlı kitapta topladı. MESDER Başkanı Lütfi Bilir ile şair Celalettin Kurt tarafından yayına hazırlanan kitabın kapağındaki resmi ise Azerbaycanlı illüstratör Ramila Aliyeva Gençoğlu yaptı.

'BİRÇOK CANI KAYBETTİK'

Lütfi Bilir, 6 Şubat depremlerinde derneğe üye birçok edebiyatçıyı kaybettiklerini belirterek, "Bu depremde birçok can kaybettik. Bunların içerisinde, bizim edebiyatçı arkadaşlarımız da vardı. Bu depremin acılarının da bir edebiyatı olmalı, 'Bunlar yaşatılmalı, unutturulmamalı' düşüncesi ile arkadaşlarımızla bir karara vardık. Deprem bölgesindeki tüm şair, yazar dostlarımıza telefon açtık. Dedik ki, 'Yaşadığınız acıları, deprem acılarını eğer dizelere dökmüşseniz; bize ulaştırın, bunları bir kitap haline getirelim' dedik. Şu an elimizde 96 şairin yazdığı 200'ün üzerinde şiir var. Bu şiirleri arkadaşlarımız ile tasnif ettik, kitap haline getirdik. Böylelikle ortaya 200 şiirin bulunduğu, 200 sayfanın üzerinde bir 'deprem şiirleri' ortaya çıktı. Deprem şiirlerini kapağını da çok enteresandır Azerbaycanlı bir bayan ressam arkadaşımız çizip, gönderdi. Harika bir resimdi, onu da kapak yaptık" dedi.

'DRAMIN DA EDEBİYATI OLMALI'

Şair Celalettin Kurt, 6 Şubat'ta yaşananların depremden öte bir felaket olduğunu belirterek, "Yaşadığımız gerçekten bir felaket var. Bir felaketi, topyekun 11 vilayet olarak yaşadık. Düşündük ki akabinde acının da dramın da bir edebiyatı olması gerektiğini düşündük, akabinde de elimde olan bu kitabı hazırladık. İsmi, Her yanım Çığlık" diye konuştu.

'BU DEPREMİ BİLİNÇLERE KAZIMAMIZ LAZIM'

Şair Zekeriya Çakabey de "Depremi hep sallar sallar geçer, sandık. Bu deprem, salladı salladı ama ne yazık ki geçmedi. 1114 yılında Urfalı Mateos'un kaleminden, anılarından gördüm, çok büyük deprem oluyor. Yine bu Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş Elbistan, buralar yerle bir oluyor. 1513'te deprem oluyor, yine yerle bir oluyor. 1789'da yine deprem oluyor, yerle bir oluyor ama ne yazık ki bu depremler ile ilgili ne destanlar ne ağıtlar ne hikayeler ne romanlar var. ve geçmişi bilmiyoruz, depremi bilmiyoruz, 'Sallar sallar, geçer' diyoruz. İşte bu yüzden bizim bu depremi bilinçlere kazımamız lazım. Edebiyat tarihine not düşmemiz lazım düşüncesi ile yazma gereğini duyduk" dedi.