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Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Panayırı 34 Bin Çocuğu Ağırladı

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Panayırı 34 Bin Çocuğu Ağırladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da düzenlenen 'Cumhuriyet Panayırı', 3 gün boyunca 34 bin 729 çocuğa ev sahipliği yaptı. Tiyatro, söyleşi ve atölye çalışmalarının yapıldığı etkinlik, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da çocuklar için kurulan "Cumhuriyet Panayırı" 3 günde 34 bin 729 ziyaretçiyi ağırladı.

Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda kurulan panayırda düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik tiyatrolar, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Etkinlikte, Hatice Kübra Tongar "Bağırmayan Anneler" konulu seminer, Talha Böre Öge ise "Kahramanlık Türküleri" şiir ve programıyla katılımcılarla buluştu.

27 Ekim'de kurulan ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü olan 29 Ekim'de sona eren panayırına Kahramanmaraş'ta 11 bin 668, Adıyaman'da 11 bin 287 ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 bin 774 olmak üzere toplam 34 bin 729 çocuk katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat

İklim Değişikliği Kültür Sanat Adıyaman Etkinlik Eğitim Kültür Çevre Yaşam Hatay

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