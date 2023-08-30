Kahramanmaraş'ta Bekerecilik Mesleği Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatları arasında yer alan bekerecilik (ağaç tornacılığı) mesleğinin ustaları, gelişen teknolojiye inat ayakta durmaya çalışıyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan ve Kahramanmaraş'ta bekerecilik adı ile bilinen, genel adı ile ağaç oymacılığı veya çıkrıkçılık mesleği olarak da adlandırılan meslek zamana meydan okuyor. Kahramanmaraş'taki tarihi Demirciler Çarşısı'nda sabır ve dikkatin timsali meslek, muhteşem eserler ile yaşatılmaya devam ediliyor. Neredeyse bir elin parmakları kadar kalan bekerecilik ustaları, asa, sandalye, kürsü ayakları ve kirişleri, müzik aletlerinin bazı ahşap parçaları, çeşitli çocuk oyuncakları gibi ürünler üreterek ekmeklerini çıkartıyor.

"İnsanların ihtiyacına karşılık veriyoruz"

Mesleği 25 yıldır yaptığını ifade eden Ömer Selaldı, "Bu mesleği çekirdekten yetişmemiş olanlar yapamazlar. Mesleğimiz günün adıyla ağaç tornacılığı. Biz ağaç üzerine hemen hemen her şeyi yapıyoruz. Teknolojiye bazı ürünlerimiz yenilmiş olsa da yine nostalji olsun diye yapıyoruz ve bunun yanı sıra geçimimizi bununla idame ettiriyoruz. Genelde bizler ihtiyaca karşılık vermeye çalışıyoruz. İnsanlar doğrama tahtası istiyor onu yapıyoruz, kaşık istiyor kaşık yapıyoruz" dedi.

Berekecilik mesleğinin eski ustalarından Mehmet Ali Selaldı ise, "Yaklaşık 44-45 yıldır bu çarşıdayım. Çok zorlukları vardı ama severek yaptığım için bu meslek bana hiç zorlu gelmedi. Mesleğimiz çok eski, yeni adam yetişmiyor. Biz kendi çocuklarımızı, kardeşlerimizi yetiştirdik. Eskiden çok çırak gelirdi, şimdi ise hiç çırak gelmiyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ