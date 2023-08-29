Kahramanmaraş'ın Onkişubat ilçesinde bulunan 463 yıllık abide ağaç vatandaşların ilgisini çekiyor. Mistik kültür ve folklorunda abide ağaçlar sınıfına dahil edilen çınar, turizme katkıda bulunmasıyla da önemli bir değere sahip.

Kahramanmaraş'ta 463 yıllık Abide ağaç ilgi görüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onkişubat ilçesinde bulunan 463 yıllık abide ağaç vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ın kültürel miras olarak kabul edilen ve koruma altına alınan asırlık çınar ağacı, yaşı, gövdesi, çapı ve folklorik hikayesi ile dikkat çekiyor.

Mistik kültür ve folklorunda abide ağaçlar sınıfına dahil edilerek tescillenen çınarın Boyu 24, gövde çapı 3.06, tepe çapı 23.30 metre olarak dikkat çekiyor. Onkişubat ilçesinin Dadağlı Mahallesi'nde bulunan ve 3 yıl önce abide ağaç olarak tescillenen çınar ağacını 6 kişi kollarıyla kucakladı.

Vatandaşların bu etkinliği ise görenleri hayrete düşürdü. Gövde kalınlığı açısından oldukça dikkat çeken abide ağaca bölge halkı gözü gibi bakarken, turizme katkıda bulunması için de önemli değeri olduğunu düşünüyor.