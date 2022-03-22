Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu

AA - Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat
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Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu

Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği tarafından "46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu" yapıldı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği tarafından "46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu" yapıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, iş adamları ve hayır severlerin down sendromlu çocuklar için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.

Müzik dinletisiyle devam eden programda, down sendromlu çocuklarda sahne alarak çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinlikte sahne alan ses sanatçısı Ferhat Göçer, down sendromlu çocukları sahnenin önüne davet ederek, onlarla birlikte şarkı söyledi.

AA / Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat

Down Sendromlular, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Düğün, Kültür Sanat, Haberler

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