Kahramanmaraş'ın asırlık el sanatları EXPO 2023 Arasta Çarşısı'nda yaşatılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta normalleşme adımları hızla atılırken 800 bin metre karelik EXPO 2023 alanında kurulan Arasta Çarşısı'nda kahraman şehirle özdeşleşen asırlık meslekler yaşatılıyor.

Dünya ülkeleri arasında EXPO 2023'ü Kahramanmaraş'a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaşanan deprem faciası sonrasında açılışı yapılan ve Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan EXPO 2023'e vatandaşların büyük ilgisi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar için nefes alınacak bir yer olan EXPO 2023'te Kahramanmaraş'ın yüzyıllara dayanan el sanatları "Arasta Çarşısı" içinde usta zanaatkarların canlı performansları eşliğinde sergilenip satışa sunuluyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi el sanatları arasında filmlere konu olan çarıklar, çeyiz sandıklarının yer aldığı ağaç oymacılığı, bıçakçılık, bakırcılık ve yüzyıllar öncesine dayanan tarihi eserleri EXPO 2023'te açılan "Arasta Çarşısı"nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

2 bin 733 metrekarelik alanındaki 23 iş yeri ile kentin coğrafi işaretli ürünleri Arasta Çarşısı'nda vitrinlerde yerini alırken çarşı içerisinde kültür ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek.

Arasta Çarşısında, ata mirası Kahramanmaraşlı bıçakçı Bahattin Çelik, "Coğrafi işaretli mesleklerimizden bıçakçılığı en iyi şekilde EXPO alanı içinde yaşatmayı sürdürüyoruz. EXPO 2023'e ilgi bir hayli fazla bizler de zanaatkarlar olarak ata yadigarı mesleklerimizi icra ederek Kahmanmaraşımızı ve ülkemizin tanıtımına katkı sunuyoruz" dedi.

Yemenici ustası Ali Bilge ise babadan kalma olan mesleği yaşatmayı sürdüreceklerini belirtirken ahşap oymacılığı ustası Muhammed Gülaçtı ise "EXPO Arasta çarşısında Kahramanmaraş'ın ünlü çeyiz sandıklarını sergiliyoruz. Ziyaretçilerin ilgisi biz zanaatkarları mutlu ediyor" diye konuştu. Arasta çarşısında tarihi mesleklerin yanı sıra asırları deviren Kahramanmaraş tarihini yaşayabileceğiniz adeta müzeyi andıran bir mekan da ziyaretçilerin uğrak yerlerinden.

Kahramanmaraş'a kazandırdığı Uluslararası EXPO 2023 ile kentin geleceğine damga vuran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yenileme alanına eklediği projelerle sürdürülebilir bir yaşam alanını gelecek yıllara miras bırakıyor.

Mahçiçek, "Dünya projesini geçtiğimiz günlerde açtık. İstedik ki Kahramanmaraş'ımızın yaşatılmaya çalışan el sanatlarını EXPO alanı içinde sergileyip bir yandan da satışları yapılsın istedik Arasta Çarşısını kurarak bakırcı, yemenici, ağaç oymacılığı, bıçakçı ve tarihi eserlerin yer aldığı dükkanlar açtık 6 Şubat depremleri sonrası halkımızın bir iyileştirmeye de ihtiyacı vardı. Bu bağlamda EXPO alanında yapılanlar bir nebze de olsa vatandaşlarımızın rahatlatıyor. 800 bin metrekare alanındaki dev Expo 2023'e büyük emek verirken ilçe belediyesi olarak kendi imkanlarımızla devletten maddi bir destek almadan yapmanın da gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.