- Kahramanmaraş'ın 500 yıllık köprüsü asrın felaketine de dayandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'nun 11. kilometresindeki Kılavuzlu Mahallesi'nde bulunan 500 yıllık tarihi Ceyhan Taş Köprü, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlere de dayanarak, ufak çaplı hasarla ayakta kaldı.

Kaynaklara göre köprünün ismi Ceyhan Nehri üzerinde olmasından dolayı Ceyhan Köprüsü olarak da anılıyor. 16. yüzyıla ait olduğu düşünülen yapı doğu-batı doğrultuda 158,00 metre uzunlukta altı kemer gözünden oluşuyor. 24.60 metre ölçülerinde anıtsal kemer gözü ile köprü, yapıldığı devre göre bir teknoloji harikası olarak nitelendiriliyor. Büyük kemer gözünün yanında aynı teknikle yapılmış beş adet küçük boşaltma gözü ile şiddetli akıntıların toprağı aşındırma ihtimaline karşı köprü diplerine yapılan selyaranlar yapının diğer önemli bölümleri olarak biliniyor. Moloz taş malzemenin kullanıldığı yapının ihtişamlı duruşu da bir mimarlık harikası olarak adlandırılıyor. Yapı, belirli dönemlerde geçirdiği onarımla duruşunu muhafaza ederek ve günümüze kadar ulaşmış.

Daha önce de depremler olduğunu ama köprünün son depreme de dayandığını söyleyen Mehmet Akçiftçioğlu, "Burası tarihi Ceyhan Köprüsü. Daha önceden ufak tefek tabi depremler yaşandı Kahramanmaraş'ta. Onlardan dolayı bir hasar olmamıştı köprüde ama bu deprem bayağı bir etkili olduğundan dolayı şu anda bir hasar var tabi ama çok küçük hasarlar. Köprümüz şu an yine ayakta çok şükür. Tarihi köprümüz şu anda hala ayakta" dedi.