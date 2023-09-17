Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği'nin düzenlediği 'Köy Kahvaltısı' programı ikinci kez gerçekleştirildi

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği tarafından düzenlenen 'Köy Kahvaltısı' programının ikincisi, Eski milletvekillerinden Hamdi Eriş'in ev sahipliğinde Aydın Mahallesinde gerçekleşti. Programa Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlar ve çeşitli kamu ve özel sektörde görev yapan bürokratlar katıldı. Programda gösteriler, konuşmalar ve Ankara Türküleri yer aldı.

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği tarafından düzenlenen "Köy Kahvaltısı" programının ikincisi düzenlendi.

Eski milletvekillerinden Hamdi Eriş'in ev sahipliğinde Aydın Mahallesinde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlar ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve çeşitli kamu ve özel sektörde görev yapan çok sayıda bürokrat katıldı.

Açılış ve selamlama konuşmalarıyla başlayan programda, Oğuz Seymen Ekibinin gösterisi, Abdulkerim Erdoğan'ın "Bir araştırmacı gözüyle tarihte Kahramankazan" konulu konuşması, Haluk Balan ve TRT Sanatçılarından Ankara Türküleri ve hikayeleri yer aldı.

Dernek Başkanı Mustafa Cantürk yaptığı konuşmada insanların doğdukları topraklardan iş, eğitim gibi benzeri nedenlerden ayrıldıklarını belirterek, "Bu nedenle biz dernek olarak Kahramankazanlı bürokratları, akademisyenleri ve kariyer sahibi insanlarımızı bu dernek vasıtasıyla bir araya getirerek tanıştırmak, kaynaştırmak ve fikirlerinden istifade ermek amacıyla kurulmuş bir hemşeri derneğiyiz. Bir diğer faaliyet alanımız da Ankaramızın, ilçemizin yerel tarihini öğrenmek, öğretmek ve kültürünü yaşatmak, geleceğe aktarmaktır. Bu konuda da çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz." dedi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da konuşmasında kurdukları bir vakıf vasıtasıyla bu yıl sayısı bine ulaşan Kahramankazanlı üniversite öğrencilerine burs verdiklerini belirterek, burs verdikleri öğrencileri kamu ve özel sektörde önemli görevlerde yer aldıklarını görmekten de onur duyduklarını söyledi.