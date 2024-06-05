Kahramankazan Halk Eğitimi Merkezi'nden El Sanatları Sergisi

Kahramankazan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu el sanatları sergisi düzenlendi.

Serginin açılışına, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Alihsan Baykurt, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, Ankara Milli Eğitim Şube Müdürü Işıl Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 200 kursta 3 bin 800 kursiyere ulaştıklarını belirtti.

Yıldırım, kurslarda her yaştan ve sosyal statüden bireyin eğitim alarak kendilerini geliştirebildiklerini ifade etti.

Kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları el işlerinin sergilendiği etkinlikte, kına gecesi canlandırıldı, halk müziği dinletisi ve halk oyunları gösterisi de sunuldu.