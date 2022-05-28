Kağıthane'de Uçurtma Şenliği düzenlendi - Haberler

Kağıthane'de her yıl düzenlenen 'Uçurtma Şenliği' bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği şenlikte aileler çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Hasbahçe'de yapılan şenlikte 3 binden fazla uçurtma belediye tarafından ücretsiz dağıtıldı.

Büyük küçük herkesin uçurtmalarını alarak geldiği şenlikte, çeşitli animasyon gösterileri ve oyun stantları büyük ilgi topladı. Çocuklar aileleriyle gönüllerince eğlenirken unutamayacakları bir gün yaşadı. Şenlikte uçurtma yarışması da yapıldı, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ailelerle sohbet etti, bol bol fotoğraf çekildi. Ardından da basın mensuplarıyla uçurtma uçurdu.

SADABAD YAZ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENDİ

İnsanların bir araya gelip vakit geçirmesi fırsatlar oluşturduklarını söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında Uçurtma Yarışması'ndayız. Cumartesi günü öğleden öne olduğu için çok kalabalık olmayabilir demiştim ama maşallah çocuklarımız ve aileleri güzel bir şekilde ilgi gösterdi. Bugün çocuklarımıza 3 binden fazla uçurtma dağıttık. Hava güzel, rüzgar da yeni çıkmaya başladı. Gökyüzünde uçurtmaları hep birlikte görmüş olacağız. Bugün dereceye giren uçurtmalarımıza, ailelerine ve çocuklara hediyeler takdim edeceğiz. İki yıl pandemiden sonra bu tür programlar çok kıymetli. Bir araya gelmek için fırsatlar oluşturuyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımız da alanda uçurtmalarla beraber keyifli dakikalar geçiriyoruz. Gün içerisinde ikramlarımız da olacak. Kağıthane'de yaz erkinlikleri kapsamında programlarımız devam edecek. Tüm çocuklarımız güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Aileler ise etkinlikte çok eğlendiklerini, keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat