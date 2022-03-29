KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de ' Kitap tadım günleri' başladı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi'nin düzenlediği kitap okuma etkinliğinde; 15 dakika bir kitabı okuyan vatandaşlar, okuduğu kitaba ücretsiz sahip olabiliyor.

Kağıthane Belediyesi, okuma alışkanlığını arttırmak adına Kütüphaneler Haftasına özel olarak Merkez Mahallesi Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik alanına gelen vatandaşlar stantlara konulan kitaplardan merak ettiğini alıp okuyabiliyor. Bir kitabı 15 dakika boyunca alanda okuyan vatandaş, isterse kitaba ücretsiz sahip oluyor. ' Kitap Tadım Günleri' adını alan etkinliğe her yaştan vatandaş katıldı. Çocuklar masal kitaplarına, yetişkinlerse tarih ve araştırma kitaplarına ilgi gösterdi. Etkinlik alanını bir günde 200'den fazla vatandaş ziyaret ederek hem kitap okudular, hem de beğendikleri kitapların sahibi oldular.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabı okuyan Başkan Öztekin, alandaki gençlerle de yakından ilgilendi.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kitap Tadım Günleri'nin 30 Mart Çarşamba günü sona ereceğini belirterek tüm kitapseverleri kitap okumaya Kağıthane Meydanı'na davet etti: " Burada vatandaşlarımız merak ettikleri kitabı 15 dakika süresince okuyor. Bir manada kitabı tadıyor. Eğer kitabı beğenirlerse hiçbir ücret ödemeksizin sahip olabiliyorlar. En çok da gençlerimiz etkinliğe rağbet gösterdi."