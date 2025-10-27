Haberler

Kadirli'de Kadınlar Doğal Malzemelerle Sepet Tasarlıyor

Kadirli'de Kadınlar Doğal Malzemelerle Sepet Tasarlıyor
Osmaniye'de Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Örerek Öğreniyoruz' kursuna katılan 60 kadın, doğal malzemeler kullanarak sepet yapımını öğreniyor. Usta öğreticiler eşliğinde hem meslek öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar.

Osmaniye'de Kadirli Belediyesince "Örerek Öğreniyoruz" sloganıyla düzenlenen kursa katılan kadınlar, doğal malzemeler kullanarak sepet tasarlıyor.

Belediye tarafından Sülemiş Tesisleri'nde düzenlenen kursa, 15-65 yaş arası 60 kadın katıldı.

Kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde doğal malzemelerden sepet örmeyi öğreniyor.

Kurs sorumlusu Deniz Ünlü, AA muhabirine, sepet örme mesleğini canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kadınların kurs sayesinde sepet yapmayı uygulamalı öğrendiğini dile getiren Ünlü, "Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor." dedi.

Kursa katılan 57 yaşındaki Dilek Toruk da günlük hayatta kullanmak için ekmek, çamaşır ve piknik sepeti yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Kültür Sanat
