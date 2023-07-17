Kadir Sarıışık, stand-up gösterileriyle seyirciyi güldürmeye devam ediyor

Kimseye hakaret etmeden, hayatın inceliklerini, yaşadığı talihsizlikleri, kadın erkek ilişkilerinin ironik yanlarını, Türklerin teknoloji ile imtihanını kendi mizahi anlayışı ile sahneye taşıyan oyuncu, yaz boyu sürecek gösterilerinde sayısız tipleme sergilerken, temposu ve içtenliği ile seyirciyi yakalamayı başarıyor. Alışılageldik bir stand up mantığından ziyade daha renkli ve oyunculuğu ön plana çıkaran üslubuyla dikkat çeken Kadir Sarıışık, seyircinin ilgisi sürdüğü sürece onları sahnede güldürmeye devam edeceğini belirtti.

Kimseye hakaret etmeden, hayatın inceliklerini, yaşadığı talihsizlikleri, kadın erkek ilişkilerinin ironik yanlarını, Türklerin teknoloji ile imtihanını kendi mizahi anlayışı ile sahneye taşıyan oyuncu, yaz boyu sürecek gösterilerinde sayısız tipleme sergilerken, temposu ve içtenliği ile seyirciyi yakalamayı başarıyor.

ÇOK BÜYÜK EMEK VAR

Alışılageldik bir stand up mantığından ziyade daha renkli ve oyunculuğu ön plana çıkaran üslubuyla dikkat çeken Kadir Sarıışık şunları söyledi;

"İlk gösterimi çok zaman önce yapmıştım. Çok acemiydim, çok erken olduğunu düşünmeden kendimi sahneye attım. Gördüm ki, bu iş çok kolay değilmiş.

Aradan geçen yıllarda çok çalıştım, dersler aldım, kendimi geliştirmek için okudum, izledim, konuştum kısaca her fırsatta bilgilenme yolunda üstüne koymaya çalıştım.

Kendimi hazır hissedene kadar yol aldım. Sonra çok değerli üstatlardan destek alarak zaman şimdi dedim. Ankara'da Çankaya Sahne gösterimiz çok güzeldi.

Çok olumlu geri dönüşler aldık. Ardından İstanbul Cevahir geldi. İzleyenler de ben de çok keyif aldık. Tarz olarak istediğim buydu, samimi, sıcak, doğal ve seviyeli.

Sezona çok özel projelerimiz var. Gümbür gümbür geliyoruz diyebilirim. İşlerinde çok yetkin isimlerle çalışıyoruz. Güzel projelerimiz var. Yurt dışı turnemizin hazırlıklarına da yakında başlıyoruz.

Seyircimizin bu ilgisi sürdüğü sürece onları sahnede güldürmeye devam edeceğim."