Kadınların hobisi sanata dönüştü - Haberler

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Kadınların hobisi sanata dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Halil Ulubey - Kültür Sanat
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Kadınların hobisi sanata dönüştü Kahramanmaraş'ta kadınlar tarafından 3 yıllık çalışma sonunda hazırlanan el emeği ürünler, yapılan sergide sanat severlerin beğenisine sunuldu Kahramanmaraş'ta kadınlar tarafından hazırlanan birbirinden farklı ürünler düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Kadınların hobisi sanata dönüştü

Kahramanmaraş'ta kadınlar tarafından 3 yıllık çalışma sonunda hazırlanan el emeği ürünler, yapılan sergide sanat severlerin beğenisine sunuldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kadınlar tarafından hazırlanan birbirinden farklı ürünler düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Onikişubat ilçesinde girişimci kadınlar tarafından açılıp başta ev kadınları olmak üzere farklı meslek dallarına sahip kadınların buluşma noktası haline gelen atölyede, kadınlar el becerilerini sanata dönüştürdü. 3 yıllık çalışma neticesinde yüzlerce kadının hazırladığı birbirinden farklı ürünler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayça Öksüz ve Gülnur Beyit'in iş birliği ile kadınlara yönelik 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Atölye Zeytin'de, kursiyerler hazırladıkları birbirinden özel ürünleri sergileme fırsatı yakaladı.

İçerisinde boyama tekniklerinden, nakış derslerine, filografiden ebru sanatına, kağıt rölyeden daha birçok alanda Kahramanmaraşlı hanımlara eğitim veren atölyede, yıl boyu yapılan el emeği eserleri sergilendi.

Pandemiden dolayı bu tür sergiyi daha önce yapamadıkları belirten ve kadınların sanatı öğrenmesi için gayret ettiklerini ifade eden Ayça Öksüz, "Bizim buradaki hedefimiz Kahramanmaraşlı kadınlara yeni sanat dalları ve hobiler kazandırmak. Alanında uzman sanatçılar ve hocalarımızı da hanımlarda buluşturmaktır. Aynı zaman da gönüllü turizm elçiliği de yapmaya çalışıyoruz. Kadınlara burada meslek edindirme gayretindeyiz ve buradan çıkan markaları da sosyal medyalarda satışa çıkarıyoruz. Bir diğer önemli katkımız ise 0 atık projesi. Modası geçmiş ve kullanmaktan yıpranmış ürünleri restore edip yeni bir ürün ortaya çıkarıyorlar" dedi.

Çini, filografi, nakış gibi derslerin yanı sıra mutfak atölyelerinin de olduğunu ifade eden Öksüz, "3 yıllık emeğimizin sergisini yapıyoruz. Buradaki ürünlerimizin tamamı kendi kadınlarımızın kendi ürünleri ve satılan ürünlerle de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Elinde işi olmayanın gözünde yaşı eksik olmaz diye bir düsturumuz var ve buraya gelen kadınlarımız bir nevi de psikolojik destek oluyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Kültür Sanat

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