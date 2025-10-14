Kadın Gücüyle Halı Yıkama İşini Büyütüyorlar

Erzincan'da yaşayan Birsen Kömürcü, iki kızıyla halı yıkama işinin taşıma dahil her aşamasını sırtlıyor.

Paşa Mahallesi'nde 5 yıldır iki kızıyla halı yıkama tesisi işleten Kömürcü, işlerinin nakliye ve teslimat dahil her aşamasını kadın gücüyle yapıyor.

Müşterilerinin evlerinden minibüsleriyle halıları alan kız kardeşler, tesiste anneleriyle yıkama, durulama, kurutma ve paketleme çalışmalarına katılıyor.

Hazırlanan halıları araçlarıyla müşterilerinin evlerine götüren kız kardeşler, yüksek katlardaki evlere halıları kendileri çıkarıyor.

Kadın gücüyle işlerinin her aşamasında görev alan Kömürcü ailesi, çalışkanlıklarıyla örnek oluyor.

"Kızlarımla gurur duyuyorum"

Birsen Kömürcü, AA muhabirine, 5 yıl önce iki kızıyla halı yıkama işini kurduğunu söyledi.

Kızlarının bu süreçte hem eğitimlerini sürdürdüğünü hem de kendisine destek olduğunu ifade eden Kömürcü, şöyle konuştu:

"Büyük kızım üniversiteyi bitirdi. Küçük kızım üniversiteye devam ediyor. Onlarla gurur duyuyorum. Kimseden maddi manevi destek almadan tek başına bir kadın olarak, evimizin ihtiyaçları, çocuklarımın okumaları, bütün yükü ben alarak bu görevi üstlendim. Çocuklarıma bu şekilde hizmet etmekten memnunum. Bu başarıyla da ülkeme, şehrime bu güzel hizmeti sunmaktan gurur duyuyorum. Benim ve iki kızımın başarısı kadınlara örnek olsun. Bir kadın isterse her şeyi başarabilir. Ben bunun gerçekten örneğiyim. Hem aile ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine bu şekilde yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum."

Kömürcü, işini ilk kurduğunda kızlarının yaşça küçük olduğundan bahsederek, bu süreçte yıkamadan teslimata tüm işi tek başına yaptığını anlattı.

Daha sonra kızlarının da kendisine destek olduğunu belirten Kömürcü, "Bizi gördüklerinde bayan olduğumuz için garipsiyorlar. Artık işimi o kadar benimsemişim ki bize yük olarak ağır değil, çok hafif geliyor. İlerideki hedefim, bu işi daha da büyütüp kadınlara destek olmak, onlara iş imkanı sağlamak. Her şeyi devletten beklememek lazım." dedi.

"Halı almaya gittiğimizde bazıları bayağı şaşırıyor"

Kızlardan Melisa Kömürcü ise müşterilerin kendilerini gördüklerinde şaşırdıklarını ve sonra gurur duyduklarını ifade ederek, "Okul bittiği zaman çıkışlarda buraya yardıma geliyorum. Halı almaya gittiğimizde bazıları bayağı şaşırıyor ama bizi görenler genelde mutlu oluyor. Seviniyorlar, bizimle gurur duyuyorlar. Dışarıdan görenlere çok zor geliyor ama alıştık." diye konuştu.

Eda Kömürcü de halı yıkama işinin her aşamasında görev aldığını, aracı da kendisinin kullandığını anlatarak, "Geçen sene üniversiteden mezun oldum. Hem okulumu bitirdim hem de halı paketleyerek bu şekilde devam ettirdim. Halı götürürken müşteriler bizi kadın olarak gördükleri için önce şaşırıyor, sonra da bizi tebrik ediyor, kutluyorlar. Kadınlar isterse her şeyi başarır. Buradan kazandığım parayla üniversiteyi devam ettirdim. Aracı ben kullanıyorum. Halıları paketleyip araca kardeşimle birlikte yüklüyoruz. Müşterilere dağıtım yapıyoruz. Kirli halıları topluyoruz." ifadelerini kullandı.