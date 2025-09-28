Kadın Çekici Operatörü Munise Demirer, İzmir'de Örnek Oluyor

İzmir'de çekici operatörü olarak görev yapan 53 yaşındaki Munise Demirer, ağır vasıta araç kullanımında kadınların ustalığını gösteriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından bu yana ağır vasıta kullanan ve 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan 53 yaşındaki Demirer, 17 metre uzunluğunda, 42 ton ağırlığındaki tır da dahil tüm çekici araçları yönetebiliyor.

Demirer, belediyenin Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndaki görevini başarıyla yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirer, araçları çok sevdiğini, bu konuda kendini geliştirmek için sanayide iki yıl boyunca bir ustanın yanında çıraklık yaptığını belirtti.

Demirer, görevini tek başına yerine getirdiğini anlatarak, "Gece veya gündüz fark etmiyor. Zorlukları oluyor ama üstesinden gelmeyi bir şekilde öğreniyorsunuz. Başarmak zorundasınız. Çok zorlandığım yerde yardım istiyorum. Bir erkeğin fiziksel gücüne sahip değilim ama yaptığım işte zorlansam da işimi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışırken kimi zaman övgü, kimi zaman da klasik ön yargılarla karşılaştığını dile getiren Demirer, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman 'Abla helal olsun. Bravo. Bu işi yapan kadınlar da var mı?' diye güzel tepkiler alıyorum. Bazen 'Elinin hamuru ile bu işlere bulaşma' şeklinde klasik tepkiler geliyor. Onlara da 'Ellerimi yıkadım, mutfaktan çıkıp buraya geldim. Buraya da yetiştim' diyorum. Çocuklarım benimle gurur duyuyor."

Meslektaşlarının görüşleri

Demirer'in meslektaşlarından Özgür Keskin de kadınların varlığının bulundukları ortamın kalitesini yükselttiğini belirterek, Demirer'le birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kalbim Çalım da Demirer'i iş yerinde ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Sonra alıştık. Burada olması çok güzel. O bize çok şey kazandırdı, biz de ona birçok şey öğrettik." ifadelerini kullandı.