Kadıköy Plak Günleri Barış Manço Anısına Düzenleniyor

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kadıköy Plak Günleri etkinliği, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço'nun anısına gerçekleştirilecek. Etkinlikte plak severler eski ve yeni plaklara erişim imkanı bulacak, konserler, söyleşiler, imza günleri ve DJ performansları da yer alacak. Ayrıca Barış Manço sergisi de ziyaretçilere açık olacak.