Kadıköy Çizgi Festivali Başlıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kadıköy Çizgi Festivali, 22 Eylül'de başlıyor. Festivalde çizer söyleşileri, sergiler, imza günleri ve film gösterimleri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kadıköy Çizgi Festivali, 22 Eylül'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek festivalde, çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara, imza günlerinden film gösterimlerine çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Festival alanında kurulan stantlarda çizgi roman ve karikatür dergileri okurların beğenisine sunulacak. Çizgi Roman Okurları Derneğinden Bülent Üstün ve Cengiz Üstün'ün imza günü ile başlayacak etkinlikte, Maltepe Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Animasyon Seçkisi" izlenime sunulacak.

"Çizgi Romanı Yaşatanlar", "Gelecek Gençlerin Karma Sergisi-2" ve "Ustalar Kuşağı: 50'ler" sergilerinin de ziyarete açılacağı festivalde, 1977'den 1983'e kadar yayınlanan Star Wars serisinin gösterimi yapılacak.

Absürt mizahıyla karikatür sevenlerin beğenisi kazanan ünlü karikatürist Emrah Ablak ise festivalin sona ereceği 24 Eylül'de festival ziyaretçileriyle bir araya gelecek.