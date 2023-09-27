Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi'nde Tiyatro Oyunu Sahnelenecek

Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan Sosyal Yaşam Evi'nde tiyatro eğitimi alan 65 yaş üzeri Gönül Elgin, Sadiye Erdem ve Ferda Ülkü Yerdeş'in oynadığı 'Annemin Son Çığlıkları' adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak. Oyun, alzaymır hastalığına yakalanan bir anne ve ona bakmakla yükümlü iki kız kardeşin yaşam mücadelesini anlatıyor.

Kadıköy Belediyesinin hizmete açtığı Sosyal Yaşam Evi'nde tiyatro eğitimi alan 65 yaş üzeri Gönül Elgin, Sadiye Erdem ve Ferda Ülkü Yerdeş, "Annemin Son Çığlıkları" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için hazırlanan oyun, yarın 19.30'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyun, alzaymır hastalığına yakalanan bir anne ve ona bakmakla yükümlü iki kız kardeşin yaşam, vicdan, bağlılıklar ve sorumluluklar üzerine verdikleri ayakta kalma mücadelesini anlatıyor.

Psikolog İdil Arasan Doğan, oyun öncesi alzaymır hastalığıyla ilgili bir konuşma yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eserin yönetmeni ve oyuncusu 65 yaşındaki Gönül Elgin, alzaymır hastalığına dikkat çekmek için bir oyun hazırlamak istediklerini belirterek, "Kaygılar, pandeminin etkisi, ekonomik sıkıntılar derken yaşlılar çok büyük problemler yaşamaya başladı. Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi bizim hayatımıza çok büyük renk kattı. Geldiğimiz zaman sıkıntılarımız, üzüntülerimiz kalmıyor. O kadar çok etkinlik var ki. Yoga, spor, drama, resim ve müzik var." ifadelerini kullandı.

Sosyal Yaşam Evi'ne dört yıldır geldiğini aktaran 70 yaşındaki Sadiye Erdem de tiyatroyla hayata döndüğünü kaydederek, "Tiyatro en büyük hayallerimden biriydi ve bunu da Sosyal Yaşam Evi sayesinde hayata geçirebildim. Bu yaşta ezber yapabilmek, hareketli olmak bizim için çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunda alzaymır hastası anneyi canlandıran 72 yaşındaki Ferda Ülkü Yerdeş ise "Üç senedir Yaşam Evi'ne geliyorum. Zannettiğimden çok daha fazla şey öğrendim. Bize uygun ortamıyla ve hocalarımızla son derece memnunum hayatımdan." ifadelerine yer verdi.