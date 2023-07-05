Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali Başlıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kalamış Yaz Festivali, 7 Temmuz'da başlıyor. Festival kapsamında konserler, film gösterimleri ve birçok etkinlik yer alacak.

Kadıköy Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Kalamış Yaz Festivali", 7 Temmuz'da İstanbullularla buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre festival, Charlie Chaplin'in 1925 yapımı "Altına Hücum" filmiyle başlayacak ve filme şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Hem Türkiye'den hem de yurt dışından önemli kişilerin dinleyicilerle buluşacağı festival, 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalde iki ay boyunca 43 konser, 17 film gösterimi gerçekleştirilecek.

Caz, klasik müzik, rock, world music, elektronik müzik, hip hop ve popüler müziklerin yer aldığı festival kapsamında ilk konseri, 30. sanat yılını dolduran Kardeş Türküler verecek.

Festival boyunca Kamil Erdem, The Ringo Jets, Ülkü Aybala Sunat, Tutuğ Aydınoğlu, Heritage Ensemble, Canola, İstanbul Flüt Ensemble, Trio La Nina, Zuhal Olcay, Trio La Nina, Badem, Kalben'in yanı sıra Shantel, Hollanda çıkışlı Tootard, Capullo, Angeles Toledano ve Nelson Pino da sahne alacak.

Festivalin sinema ayağı bu yıl da Sinematek/Sinema Evi'nin seçkisinden oluşan gösterimlerden oluşuyor. 17 filmin izleyiciyle buluşacağı festival süresi boyunca film gösterimleri her çarşamba ve pazar günleri saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Program bünyesinde "Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar", "Kızıl Gökyüzü", "Mad Max", "Şahane Hayat", "Ah Güzel İstanbul" ve "Chico ile Rita" filmleri izleyicilerle buluşacak.