K-Müzik Festivali ile Kore Kültürü Antalya'da Tanıtıldı

Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu tarafından düzenlenen K-Müzik Festivali, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Festivalde Güney Kore'nin yöresel lezzetleri ve içecekleri sunuldu, geleneksel oyunlar tanıtıldı ve K-Pop konseri verildi. Festivalin geliri depremzedelere bağışlanacak.

Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisince, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla depremzedeler yararına Antalya'da "K-Müzik Festivali" yapıldı.

Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen festival kapsamında, Güney Kore'nin yöresel lezzetleri ve içecekleri satışa sunuldu. Sıcak havaya karşın uzun kuyruklar oluşturan katılımcılar, hem ülkenin lezzetlerini tatma hem de depremzedelere katkı sunma fırsatı buldu.

Alanda ülkenin geleneksel oyunları tanıtıldı, yöresel kıyafetleri sergilendi, çam ağaçlarına ip bağlanarak Korece yazılan dilekler asıldı. Buradaki programların ardından tiyatro alanında K-Pop Cover dans yarışması düzenlendi, K-Müzik konseri verildi.

Konserde, Güney Koreli müzik grubu "BtoB", dansçılar ve vokallerden oluşan Just B, Koreli şarkıcı ve söz yazarı Adya, Güney Koreli dans grubu SDG Crew ile Koreli şarkıcı ve söz yazarı Kim Sungwon sahne aldı.

Biletleri günler öncesinden tükenen festivale katılım yüksek oldu.

"İlişkileri daha da derinleştireceğiz"

Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Kee Houng Park, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Kore Savaşı ateşkesinin 70. yıl dönümü olduğunu söyledi.

İki ülkenin yaklaşan yüzüncü yılını kutlamak amacıyla "Kore ve Türkiye ebedi dosttur" temasıyla festivali düzenlediklerini belirten Kee Hoing Park, şunları kaydetti:

"1950'de Kore Savaşı'nda savaşan bir Türk askerinin, savaşta yetim kalmış Koreli bir kızın saçlarını okşayıp onunla ilgilendiği görüntüsü ve 2023'te Türkiye'deki büyük depremde kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Kore acil kurtarma ekibi çalışanının kurtardığı Türk bir kıza su içirme görüntüsü bizi duygulandırdı. Türkiye ve Güney Kore ihtiyaç anında birbirlerine yardım eden gerçek dostlardır. Bu etkinlikten elde edilen tüm geliri depremden etkilenen bölgelere bağışlayacağız. Bu küçük adımların iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve işbirliğini daha da derinleştireceğini umuyoruz."

"Depremzede çocuklara katkımız olsun istedik"

Katılımcılardan Melisa Ünver ise sevdiği müzik grupları geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bilet alabildiğim için şanslıyım, hemen tükendi. Ülkemiz zor durumlardan geçti, depremzedelere de katkım olacağı için mutluyum." dedi.

Güneş Çağlayan da bilet alarak hem yardım yapıp hem eğleneceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Koreli lezzetleri sunan restoran sahibi Sak Lee ise salgın döneminde Türkiye'de faaliyete başladıklarını, 6 restoranın hizmet verdiğini anlattı.

Festivalde yoğun ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Sak Lee, "Kore kültürüne ve lezzetlerine yoğun ilgi var. Depremzede çocuklara katkımız olsun istedik." ifadelerini kullandı.