Julliard School Öğrencilerinin Klasik Müzik Performansı

Çin'in ABD Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak üzere bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda Julliard School öğrencileri klasik müzik performansı sergiledi.

1. New York'taki Julliard School öğrencilerinin klasik müzik performansından çeşitli görüntüler

2. Etkinlikten çeşitli görüntüler

Çin'in ABD Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak üzere Çarşamba günü akşam saatlerinde bir resepsiyon düzenledi.

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, resepsiyona katılarak bir konuşma yaptı.

ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen ve ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkanı Stephen Orlins de resepsiyonda birer konuşma yaptı.

ABD'nin çeşitli kesimlerinden ve ülkedeki Çinli topluluk ve kurumların ileri gelenleri ile misafirlerin katıldığı resepsiyonda New York'taki ünlü Julliard School öğrencileri klasik müzik performansı gerçekleştirdi.

Çin'de 1 Ekim'de kutlanan Ulusal Gün, ülkedeki en önemli resmi bayramlardan biridir.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.'den bildiriyor.(XHTV)